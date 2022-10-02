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В Украине планируют построить современные ТЭЦ на биотопливе

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Львов, Воскресенье 02 октября 2022 15:00
В Украине планируют построить современные ТЭЦ на биотопливе Фото: во Львове и Житомире построят ТЭЦ на биотопливе (naftogaz.com)
Автор: Наталья Юрченко

"Нафтогаз" планирует построить во Львове и Житомире современные теплоэлектростанции, которые будут работать на альтернативном биотопливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что Украина будет постепенно переводит ТЭЦ с газа на биологическое топливо. Речь идет о биомассе (древесной щепе) и твердом вторичном топливе (RDF). Процесс запущен во Львове, Житомире и Ахтырке. Закончить строительство современных станции планируют в 2023 году.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что благодаря такой ТЭЦ город может получить до 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.

По его словам, в 2015 году Житомир потреблял 93 млн кубометров газа, а в этом отопительном сезоне должно быть не более 45 млн кубометров.

Во Львове такая ТЭЦ будет первой на альтернативном топливе. Она покроет около четверти его потребности. Также в Новояворовске во Львовской области собирают построить новую ТЭЦ на биотопливе.

В "Нафтогазе" заявляют о планах построить 9 биоТЭЦ и биокотлов в восьми регионах Украины.

Напомним, что "Нафтогаз" начал новый арбитраж против российского "Газпрома" из-за неуплаченного транзита.

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