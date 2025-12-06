ua en ru
В Україні планують збільшити кількість військових капеланів

Субота 06 грудня 2025 14:15
Фото: митрополит Епіфаній (facebook.com/epifaniyа)
Автор: Тетяна Степанова, Олена Чернякова

Православна церква України має намір поповнити ряди військових капеланів. Нині службу несуть близько 500 представників духовенства.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній під час спілкування з кореспондентом РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

За його словами, загалом вже є близько 500 військових капеланів. Це основна частка з боку Православної церкви України.

"Ми зараз поступово поповнюємо ті посади, які є вільними. І я думаю, що протягом наступного року ми зуміємо більше заповнити капеланських посад в українському війську", - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що в цьому є велика потреба з боку українських воїнів, які засвідчують, що капелани є для них великою духовною підтримкою.

"І це важливий елемент, адже ми повинні підтримувати бойовий дух нашого українського війська.Якщо ми будемо духовно бадьорими, то будемо досягати тільки благословенних успіхів", - додав митрополит.

Нагадаємо, у січні цього року Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Тепер кандидати матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту після отримання мандата.

Капелланы Війна в Україні
