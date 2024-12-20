В Україні планують ввести правила для комунікації батьків з учителями

Батьки - одна із головних партнерських сторін у школі. Вони можуть надавати вчителям зворотний зв'язок і допомагати створювати сприятливе навчальне середовище. Проте існують випадки некоректного спілкування батьків з учителями.

"Учителі розповідають, що батьки часто телефонують їм у вихідний день, ще й у пізню годину. Є випадки, коли батьки приходять до школи та влаштовують скандали", - зазначила Лещик.

У зв’язку з цим, Служба освітнього омбудсмена хоче створити алгоритми для ефективної ненасильницької комунікації між учителями та батьками.