В Україні планують ввести правила для комунікації батьків з учителями

В Україні хочуть змінити правила взаємодії батьків зі шкільними вчителями. Оскільки їхня комунікація часто буває некоректною.
Про це розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіторія".
Батьки - одна із головних партнерських сторін у школі. Вони можуть надавати вчителям зворотний зв'язок і допомагати створювати сприятливе навчальне середовище. Проте існують випадки некоректного спілкування батьків з учителями.
"Учителі розповідають, що батьки часто телефонують їм у вихідний день, ще й у пізню годину. Є випадки, коли батьки приходять до школи та влаштовують скандали", - зазначила Лещик.
У зв’язку з цим, Служба освітнього омбудсмена хоче створити алгоритми для ефективної ненасильницької комунікації між учителями та батьками.
Нагадаємо, в Україні хочуть збільшити штрафи за булінг. Наразі вони є незначними й часто не виконують виховної функції. Отож омбудсмен Надія Лещик пропонує збільшити їх до 10 000 гривень. Така сума змусить серйозно замислитись і стане пересторогою для учасників освітнього процесу.
Читайте також, Міністерство освіти і науки України впровадило нову систему оцінювання. Вона дозволить учням виправляти оцінки через виконання додаткових завдань або виправляючи помилки.
Однак нова система вже викликала хвилю критики у батьків та вчителів. Зокрема, педагоги скаржаться на зростання обсягу роботи, пов'язаного із заповненням численних оцінок і графіків.