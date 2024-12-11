Штрафи за булінг у школах можуть зрости до 10 000 гривень, - освітній омбудсмен

Про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Освіторія".

Невідповідність покарань та прогалини в законодавстві

У сфері захисту дітей від булінгу існує низка невирішених питань. Однією з головних проблем є те, що педагоги, яких суд визнав винними у булінгу, після сплати незначного штрафу (850-1700 гривень) можуть продовжувати викладацьку діяльність. Це створює ризик повторення таких дій, що суперечить принципам захисту дітей у навчальних закладах. Законодавці пропонують тимчасово відсторонювати таких педагогів від роботи, щоб гарантувати безпеку учнів.

Недоліки судового процесу

Судова практика у справах про булінг також залишається недосконалою. Лише 45% справ завершуються вироками, а 55% залишаються без розгляду через формальні причини, зокрема недоліки в оформленні документів чи сплив строків розгляду (лише три місяці). Це дозволяє булерам уникати відповідальності. Законодавці пропонують збільшити строки розгляду таких справ до одного року, щоб забезпечити ефективність судового захисту.

Збирання доказів: складнощі для постраждалих

Постраждалі часто стикаються з труднощами у збиранні доказів. Аудіо- та відеозаписи є ключовими доказами у таких справах, але їх використання може викликати юридичні питання. Деякі педагоги чи батьки булерів навіть намагаються знищити такі записи, вилучаючи гаджети у дітей. Необхідно забезпечити законодавчий захист учнів, які фіксують факти булінгу.

Підвищення штрафів як превентивний захід

Штрафи за булінг наразі є незначними й часто не виконують виховної функції. Пропонують підвищити їх розмір до 10 000 гривень, щоб це стало дієвим механізмом впливу як на батьків, так і на педагогів.

"Багатьом батькам і вчителям легше просто сплатити цей невеликий штраф без реагування та проведення виховних заходів для дитини. Розроблено законопроєкт нового кодексу про адміністративні правопорушення", - заявила Лещик.