В Украине планируют ввести правила для коммуникации родителей с учителями

В Украине хотят изменить правила взаимодействия родителей со школьными учителями. Поскольку их коммуникация часто бывает некорректной.
Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіторія".
Родители - одна из главных партнерских сторон в школе. Они могут предоставлять учителям обратную связь и помогать создавать благоприятную учебную среду. Однако существуют случаи некорректного общения родителей с учителями.
"Учителя рассказывают, что родители часто звонят им в выходной день, еще и в позднее время. Есть случаи, когда родители приходят в школу и устраивают скандалы", - отметила Лещик.
В связи с этим, Служба образовательного омбудсмена хочет создать алгоритмы для эффективной ненасильственной коммуникации между учителями и родителями.
Напомним, в Украине хотят увеличить штрафы за буллинг. Сейчас они незначительны и часто не выполняют воспитательной функции. Поэтому омбудсмен Надежда Лещик предлагает увеличить их до 10 000 гривен. Такая сумма заставит серьезно задуматься и станет предостережением для участников образовательного процесса.
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Однако новая система уже вызвала волну критики у родителей и учителей. В частности, педагоги жалуются на рост объема работы, связанного с заполнением многочисленных оценок и графиков.