В Украине планируют ввести правила для коммуникации родителей с учителями

Родители - одна из главных партнерских сторон в школе. Они могут предоставлять учителям обратную связь и помогать создавать благоприятную учебную среду. Однако существуют случаи некорректного общения родителей с учителями.

"Учителя рассказывают, что родители часто звонят им в выходной день, еще и в позднее время. Есть случаи, когда родители приходят в школу и устраивают скандалы", - отметила Лещик.

В связи с этим, Служба образовательного омбудсмена хочет создать алгоритмы для эффективной ненасильственной коммуникации между учителями и родителями.