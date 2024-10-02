В Україні планують виготовляти Switchblade 600, угоду вже підписано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Як розповів старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш, співпраця з українською компанією буде поетапною. Усе розпочнеться з відправки компонентів підсистем, тобто, простої інтеграції. Пізніше буде локалізовано дедалі більше систем, а також вдосконалено комплекс, щоб він став ще кращим.

Зокрема договір між AeroVironment й українською компанією повинен узгодити уряд Сполучених Штатів Америки (США). Наразі обидві країни працюють над цим. Це, своєю чергою, потребуватиме близько 9 місяців часу.

Обсяги майбутнього виробництва не розкриваються, втім, Хаш заявив, що мова йде про кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Зокрема генеральний менеджер додав, що його компанія працює над спрощенням експлуатації Switchblade. Поліпшити ефективність застосування можна, якщо тренування проводитимуться безпосередньо в Україні.

"На сьогодні, відповідно до політики США, підготовка здійснюється за межами України. Тож операторам доводиться виїжджати до Польщі, де ми маємо право проводити тренінги, або в інші місця за межами України. Ми намагаємося лобіювати в нашому уряді, щоб отримати дозвіл інструкторам приїжджати в Україну. Зараз у мене є кілька людей, але вони не можуть навчати. Вони можуть лише слухати та отримувати зворотній зв’язок. Я думаю, що це матиме дуже велике значення, якщо ми спростимо процес", - пояснив він.

Озброєння в України

Під час повномасштабної війни Україна посилила темпи виробництва вітчизняної зброї. Як приклад, за словами президента Володимир Зеленського, наша країна здатна виробляти 4 млн дронів щороку. Зокрема він також нещодавно заявив про успішні льотні випробування балістичної ракети.

Тим часом голова Міністерства оборони Рустем Умєров анонсував велику українську ракетну програму.