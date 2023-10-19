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В Україні планують максимально спростити будівництво міні-ТЕЦ під час війни

Фото: Будівництво міні-ТЕЦ буде максимально спрощене (automotors.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує ухвалили постанову щодо встановлення (будівництва) когенераційних установок під час воєнного стану. Будівництво міні-ТЕЦ буде максимально спрощене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом передбачається на період воєнного стану встановлення (будівництво) когенераційних установок здійснювати без:

  • відведення земельної ділянки,
  • відповідної містобудівної документації,
  • отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
  • отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об’єктів,
  • отримання права на виконання будівельних робіт;
  • проведення оцінки впливу на довкілля.

Обґрунтування проекту

Як зазначається проекті, суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання отримають можливість реалізувати проекти з встановлення (будівництва) когенераційних установок в найкоротші строки.

"Це створить умови для сталого проходження опалювального періоду 2023/24 року та забезпечення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури під час екстрених відключень електропостачання пов’язаних з військовою агресією РФ", - йдеться в документі.

Складна зима

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Водночас він попередив про "важку зиму".

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

Когенерація - це енергоефективний процес, який передбачає одночасне виробництво електричної й теплової енергії.

На відміну від великих централізованих електростанцій, які також використовують комбіноване виробництво електрики і тепла (ТЕЦ), когенерація - метод, який застосовується на об’єктах розподіленої енергетики (міні-ТЕЦ) - власних електростанціях на підприємствах, інфраструктурних та житлових об’єктах.

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