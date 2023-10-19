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В Украине планируют максимально упростить строительство мини-ТЭЦ во время войны

Фото: Строительство мини-ТЭЦ будет максимально упрощено (automotors.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует принять постановление об установке (строительстве) когенерационных установок во время военного положения. Строительство мини-ТЭЦ будет максимально упрощено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом предполагается на период военного состояния установку (строительство) когенерационных установок осуществлять без:

  • отвода земельного участка,
  • соответствующей градостроительной документации,
  • получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка,
  • получения экспертного заключения по проектной документации на строительство объектов,
  • получения права на выполнение строительных работ;
  • проведения оценки влияния на окружающую среду.

Обоснование проекта

Как отмечается в проекте, субъекты хозяйствования в сфере теплоснабжения получат возможность реализовать проекты по установке (строительству) когенерационных установок в кратчайшие сроки.

"Это создаст условия для устойчивого прохождения отопительного периода 2023/24 года и обеспечения электропитания объектов критической инфраструктуры во время экстренных отключений электроснабжения, связанных с военной агрессией РФ", - говорится в документе.

Сложная зима

Напомним, премьер-министр Денис Шмігаль сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. В то же время он предупредил о "тяжелой зиме".

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Когенерация - это энергоэффективный процесс, предполагающий одновременное производство электрической и тепловой энергии.

В отличие от крупных централизованных электростанций, также использующих комбинированное производство электричества и тепла (ТЭЦ), когенерация - метод, применяемый на объектах распределенной энергетики (мини-ТЭЦ) - собственных электростанциях на предприятиях, инфраструктурных и жилых объектах.

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ТЭЦ