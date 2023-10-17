США вже виділили понад 500 млн доларів для захисту енергосистеми України, - Шмигаль

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.

Засідання відбулося 16 жовтня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та за участі голови Верховної ради Руслана Стефанчука, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, урядовців, парламентарів, представників ОВА та місцевого самоврядування.

Готовність до опалювального сезону

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій.

"Загалом по усій енергосистемі ми вже додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт. Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах - 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму", - сказав Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема в Київській області, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проектів відновлення.

"Ми виділили загалом областям 62 млрд грн на відновлення. Водночас містечка Київщини, які найбільше постраждали від російської агресії, мають підтримку і з державного бюджету, і з обласного, і в межах проекту United24", - сказав він.

Захист енергетичної інфраструктури

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

Стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як заявив Кудрицький, "ці роботи зараз виконуються активно". На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, "до холодів повинні встигнути".