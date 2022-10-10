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В Україні після обстрілу проблеми зі зв'язком та інтернетом: у яких областях

Фото: в Україні після обстрілу проблеми зі зв'язком та інтернетом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв з мобільним інтернетом та зв'язком у деяких областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору. Поки що і оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовані в:

  • Хмельницькій області;
  • Львівській області;
  • Полтавській області;
  • Харкові;
  • Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю мобільного зв'язку.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, росіяни атакували центр Києва. Внаслідок атаки загинули мирні жителі столиці.

Пізніше Путін визнав, що Росія завдала удару по Україні, але нібито "високою зброєю по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку".

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