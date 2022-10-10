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В Украине после обстрелов проблемы со связью и интернетом: в каких областях

Фото: в Украине после обстрелов проблемы со связью и интернетом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в некоторых областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора. Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", - говорится в сообщении.

Перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в:

  • Хмельницкой области;
  • Львовской области;
  • Полтавской области;
  • Харькове;
  • Житомире.

Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью мобильной связи.

Напомним, 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, россияне атаковали центр Киева. В результате атаки погибли мирные жители столицы.

Позже Путин признал, что Россия нанесла удар по Украине, но якобы "высокоточным оружием по украинским объектам энергетики, военного управления и связи".

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