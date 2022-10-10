В Украине после обстрелов проблемы со связью и интернетом: в каких областях

"Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора. Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", - говорится в сообщении.

Перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в:

Хмельницкой области;

Львовской области;

Полтавской области;

Харькове;

Житомире.

Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью мобильной связи.