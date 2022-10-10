В Україні після обстрілу проблеми зі зв'язком та інтернетом: у яких областях

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв з мобільним інтернетом та зв'язком у деяких областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

"Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору. Поки що і оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовані в:

Хмельницькій області;

Львівській області;

Полтавській області;

Харкові;

Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю мобільного зв'язку.