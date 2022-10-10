В Украине после обстрелов проблемы со связью и интернетом: в каких областях
Массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в некоторых областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
"Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора. Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", - говорится в сообщении.
Перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в:
- Хмельницкой области;
- Львовской области;
- Полтавской области;
- Харькове;
- Житомире.
Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью мобильной связи.
Напомним, 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, россияне атаковали центр Киева. В результате атаки погибли мирные жители столицы.
Позже Путин признал, что Россия нанесла удар по Украине, но якобы "высокоточным оружием по украинским объектам энергетики, военного управления и связи".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.