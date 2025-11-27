В Україні підвищують виплати для прийомних сімей: скільки платитимуть з 2026 року

В Україні з 1 січня 2026 року зростуть виплати для прийомних сімей та батьків-вихователів. Зміни стосуються кожної дитини, яка виховується в таких родинах, і передбачають нову формулу нарахування підтримки.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби у справах дітей Валентини Зозулі в "Медіацентрі Україна".
За даними Міністерства соціальної політики, суми допомоги розраховуватимуть за оновленою схемою:
Також оновлюються правила відпочинку та оздоровлення як для біологічних дітей родин, так і для тих, хто перебуває на вихованні.
Зміни впроваджуються в межах Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі на 2024-2028 роки.
Документ передбачає:
Нагадаємо, в Україні держава компенсуватиме вартість оздоровлення дітей, які постраждали від війни. Програма охопить 7 тисяч дітей військових, рятувальників, поліцейських, ветеранів, ВПО та родин загиблих Захисників, а відпочинок організують у безпечних регіонах Заходу. Батьки зможуть самі обрати заклад, а держава покриватиме 70% вартості одразу та ще 30% - після звіту про надані послуги.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні під час воєнного стану спростили процедуру тимчасового влаштування, опіки та усиновлення дітей, які залишилися без батьківського піклування через невідоме місцезнаходження батьків. Родичі та хрещені можуть одразу забрати дитину додому, а опіку оформити пізніше.