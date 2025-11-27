UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні підвищують виплати для прийомних сімей: скільки платитимуть з 2026 року

Фото: В України зростуть виплати для прийомних батьків (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з 1 січня 2026 року зростуть виплати для прийомних сімей та батьків-вихователів. Зміни стосуються кожної дитини, яка виховується в таких родинах, і передбачають нову формулу нарахування підтримки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби у справах дітей Валентини Зозулі в "Медіацентрі Україна".

Які виплати запровадять

За даними Міністерства соціальної політики, суми допомоги розраховуватимуть за оновленою схемою:

  • за першу дитину - 2,5 прожиткових мінімуми;
  • за кожну наступну дитину - 1,5 прожиткових мінімуми;
  • для дітей з інвалідністю - 2 прожиткових мінімуми;
  • для дітей з інвалідністю підгрупи А - 3,5 прожиткових мінімуми.

Також оновлюються правила відпочинку та оздоровлення як для біологічних дітей родин, так і для тих, хто перебуває на вихованні.

Частина масштабної реформи

Зміни впроваджуються в межах Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі на 2024-2028 роки.

Документ передбачає:

  • до 2028 року - 95% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають виховуватись у сім’ях;
  • зменшення кількості дітей в інтернатах на 30%;
  • стимулювання створення нових прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Нагадаємо, в Україні держава компенсуватиме вартість оздоровлення дітей, які постраждали від війни. Програма охопить 7 тисяч дітей військових, рятувальників, поліцейських, ветеранів, ВПО та родин загиблих Захисників, а відпочинок організують у безпечних регіонах Заходу. Батьки зможуть самі обрати заклад, а держава покриватиме 70% вартості одразу та ще 30% - після звіту про надані послуги.

РБК-Україна також розповідало, що в Україні під час воєнного стану спростили процедуру тимчасового влаштування, опіки та усиновлення дітей, які залишилися без батьківського піклування через невідоме місцезнаходження батьків. Родичі та хрещені можуть одразу забрати дитину додому, а опіку оформити пізніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
воспитательДіти