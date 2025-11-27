В Украине повышают выплаты для приемных семей: сколько будут платить с 2026 года

В Украине с 1 января 2026 года вырастут выплаты для приемных семей и родителей-воспитателей. Изменения касаются каждого ребенка, который воспитывается в таких семьях, и предусматривают новую формулу начисления поддержки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы по делам детей Валентины Зозули в "Медиацентре Украина".
По данным Министерства социальной политики, суммы помощи будут рассчитывать по обновленной схеме:
Также обновляются правила отдыха и оздоровления как для биологических детей семей, так и для тех, кто находится на воспитании.
Изменения внедряются в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейной среде на 2024-2028 годы.
Документ предусматривает:
Напомним, в Украине государство будет компенсировать стоимость оздоровления детей, пострадавших от войны. Программа охватит 7 тысяч детей военных, спасателей, полицейских, ветеранов, ВПО и семей погибших защитников, а отдых организуют в безопасных регионах Запада. Родители смогут сами выбрать заведение, а государство будет покрывать 70% стоимости сразу и еще 30% - после отчета о предоставленных услугах.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине во время военного положения упростили процедуру временного устройства, опеки и усыновления детей, которые остались без родительской опеки из-за неизвестного местонахождения родителей. Родственники и крестные могут сразу забрать ребенка домой, а опеку оформить позже.