В Украине повышают выплаты для приемных семей: сколько будут платить с 2026 года

Какие выплаты введут

По данным Министерства социальной политики, суммы помощи будут рассчитывать по обновленной схеме:

за первого ребенка - 2,5 прожиточных минимума;

за каждого следующего ребенка - 1,5 прожиточных минимума;

для детей с инвалидностью - 2 прожиточных минимума;

для детей с инвалидностью подгруппы А - 3,5 прожиточных минимума.

Также обновляются правила отдыха и оздоровления как для биологических детей семей, так и для тех, кто находится на воспитании.

Часть масштабной реформы

Изменения внедряются в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейной среде на 2024-2028 годы.

Документ предусматривает: