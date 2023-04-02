В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні

Кабмін анонсував перерахунок пенсій

Незважаючи на складну економічну ситуацію, в 2023 році уряд проводить планові індексації та перерахунки виплат українським пенсіонерам.

У березні пенсії проіндексували понад 10,5 млн громадян, а у квітні уряд анонсував перерахунок виплат ще 600 тисячам українців.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси, проіндексувати пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги.

Хто отримає підвищену пенсію

З 1 квітня 2023 виплати перерахують українцям, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати та отримувати страховий стаж.

Розмір пенсії буде збільшено, якщо востаннє перерахунок проводився два роки тому чи раніше, тобто стаж збільшився щонайменше на 24 місяці.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію (або їй провели перерахунок) у 2021 році і продовжує працювати дотепер, то зараз вона може розраховувати на підвищення виплат.

На скільки зросте пенсія залежить від стажу та розміру заробітної плати. Для кожного пенсіонера сума перерахунку є індивідуальною.

Порядок перерахунку

Органи Пенсійного фонду України проведуть перерахунок за матеріалами пенсійних справ та без особистого звернення громадян. Подавати додатково заяву не потрібно.

Розмір пенсії перераховується автоматично. Дізнатись детальну інформацію про доплати можна буде після перерахунку в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Пенсію після квітневого підвищення почнуть виплачувати вже в травні.

Варто зазначити, наступне збільшення розміру пенсій в Україні планується в липні 2023. Пенсійні виплати державним службовцям та науковцям, призначені до 31 грудня 2022, проіндексують на коефіцієнт 1,2.

Які ще будуть доплати до пенсій

У квітні 2023 пенсіонери продовжать отримувати щомісячні доплати за віком. Цю програму ініціював президент Володимир Зеленський.

Набдавки до основної пенсії становитимуть:

для осіб віком від 70 років – 300 грн ;

; для осіб від 75 до 80 років – 456 грн ;

; пенсіонерам віком від 80 років – 570 грн.

Дана доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, закону, за яким призначена пенсія.