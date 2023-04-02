В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле

Кабмин анонсировал перерасчет пенсий

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2023 году правительство проводит плановые индексации и перерасчеты выплат украинским пенсионерам.

В марте пенсии проиндексировали более 10,5 млн граждан, а в апреле правительство анонсировало перерасчет выплат еще 600 тысячам украинцев.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому властям удалось найти ресурсы, проиндексировать пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы.

Кто получит повышенную пенсию

С 1 апреля 2023 выплаты пересчитают для украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

Размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет проводился два года назад или ранее, т.е. стаж увеличился как минимум на 24 месяца.

Например, если человек вышел на пенсию (или ему провели перерасчет) в 2021 году и продолжает работать до настоящего времени, то сейчас он может рассчитывать на повышение выплат.

На сколько вырастет пенсия зависит от стажа и размера заработной платы. Для каждого пенсионера сумма перерасчета индивидуальна.

Порядок перерасчета

Органы Пенсионного фонда Украины проведут перерасчет по материалам пенсионных дел и без личного обращения граждан. Подавать дополнительно заявление нет необходимости.

Размер пенсии пересчитывается автоматически. Узнать детальную информацию о доплатах можно будет после перерасчета в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Пенсию после апрельского повышения начнут выплачивать уже в мае.

Стоит отметить, следующее увеличение размера пенсий в Украине планируется в июле 2023. Пенсионные выплаты государственным служащим и ученым, назначенные до 31 декабря 2022 проиндексируют на коэффициент 1,2.

Какие еще будут доплаты к пенсиям

В апреле 2023 пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.

Набдавки к основной пенсии составят:

для лиц от 70 лет – 300 грн ;

; для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн ;

; пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.

Данная доплата устанавливается независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, закона, по которому назначена пенсия.