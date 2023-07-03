В Україні підвищили тарифи на воду, а Київ відвідав прем'єр Іспанії: новини за вихідні
В Україні підвищили тарифи на воду, у звʼязку з чим відбувся скандал. А Київ з робочим візитом відвідав премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Детальніше про те, що сталося у на вихідних, 1 та 2 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна в Україні
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія зараз не завдає масових ударів і, ймовірно, накопичує ракети. Ворог може використати їх для "якихось підступніших намірів".
- За даними британської розвідки, ЗСУ намагаються закріпитися на східному березі Херсонської області.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ буде дуже важким, досягнення успіху займе багато часу.
- Британська розвідка вважає, що причиною скасування міжнародного авіашоу MAKS у РФ стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну проти України.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ мають невелике просування військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.
Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва. Зокрема, Подільської, Дніпровської, Святошинської та Деснянської районних адміністрацій.
Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.
В Україні офіційно закінчився карантин через COVID-19
1 липня в Україні припинив свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. Він тривав понад три роки - 1193 дні. Тепер COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період.
Тариф на воду в Україні збільшили
З 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми у квитанціях зростуть у середньому на третину.
Однак НКРЕКП не погодила підвищення тарифів на воду з урядом. Через це премʼєр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішень.
До того ж Зеленський заявив, що вважає рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання є ганебним та не професійним.
У Київ приїхав премʼєр Іспанії Педро Санчес
Під час виступу у Верховній раді Санчес оголосив, що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро.
Також іспанський премʼєр заявив, що Мадрид надасть Україні додаткові танки Leopard і бронетранспортери.
У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності заради членства в НАТО.
США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів
Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що США думають про надання Україні касетних боєприпасів "протягом тривалого часу".
Україна і Словаччина домовились про спільну розробку 155-мм гаубиці
Метою співпраці є адаптація самохідної гаубиці Eva до українських вимог, а також інтеграція технічних рішень від українських партнерів.
Зі словацького боку партнером виступає державна компанія Konstrukta Defence, з українського - Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці.
Бразилія розслідує, чи не використовує Росія країну як інкубатор для агентів, - WSJ
За даними видання, в країнах Європи за останній час зареєстровано щонайменше три випадки затримання російських шпигунів з паспортом Бразилії.
У Росії місія Ватикану не обговорювала мирний план щодо України, - представник Папи Римського
Представник Папи Римського кардинал Маттео Зуппі заявив, що його місія до Москви з приводу війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не включала обговорення мирного плану.
Берлін та Варшава не можуть домовитись де відкрити центр для ремонту Leopard, - Spiegel
Домовленість про відкриття центру було озвучено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.
За словами джерел з оборонної промисловості, наразі проект відкриття центру не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.
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