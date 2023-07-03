В Україні підвищили тарифи на воду, а Київ відвідав прем'єр Іспанії: новини за вихідні

В Україні підвищили тарифи на воду, у звʼязку з чим відбувся скандал. А Київ з робочим візитом відвідав премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Детальніше про те, що сталося у на вихідних, 1 та 2 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна в Україні

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія зараз не завдає масових ударів і, ймовірно, накопичує ракети. Ворог може використати їх для "якихось підступніших намірів".

За даними британської розвідки, ЗСУ намагаються закріпитися на східному березі Херсонської області.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ буде дуже важким, досягнення успіху займе багато часу.

Британська розвідка вважає, що причиною скасування міжнародного авіашоу MAKS у РФ стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну проти України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ мають невелике просування військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва. Зокрема, Подільської, Дніпровської, Святошинської та Деснянської районних адміністрацій.

Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

В Україні офіційно закінчився карантин через COVID-19

1 липня в Україні припинив свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. Він тривав понад три роки - 1193 дні. Тепер COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період.

Тариф на воду в Україні збільшили

З 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми у квитанціях зростуть у середньому на третину.

Однак НКРЕКП не погодила підвищення тарифів на воду з урядом. Через це премʼєр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішень.

До того ж Зеленський заявив, що вважає рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання є ганебним та не професійним.

У Київ приїхав премʼєр Іспанії Педро Санчес

Під час виступу у Верховній раді Санчес оголосив, що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро.

Також іспанський премʼєр заявив, що Мадрид надасть Україні додаткові танки Leopard і бронетранспортери.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності заради членства в НАТО.

США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що США думають про надання Україні касетних боєприпасів "протягом тривалого часу".

Україна і Словаччина домовились про спільну розробку 155-мм гаубиці

Метою співпраці є адаптація самохідної гаубиці Eva до українських вимог, а також інтеграція технічних рішень від українських партнерів.

Зі словацького боку партнером виступає державна компанія Konstrukta Defence, з українського - Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці.

Бразилія розслідує, чи не використовує Росія країну як інкубатор для агентів, - WSJ

За даними видання, в країнах Європи за останній час зареєстровано щонайменше три випадки затримання російських шпигунів з паспортом Бразилії.

У Росії місія Ватикану не обговорювала мирний план щодо України, - представник Папи Римського

Представник Папи Римського кардинал Маттео Зуппі заявив, що його місія до Москви з приводу війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не включала обговорення мирного плану.

Берлін та Варшава не можуть домовитись де відкрити центр для ремонту Leopard, - Spiegel

Домовленість про відкриття центру було озвучено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

За словами джерел з оборонної промисловості, наразі проект відкриття центру не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.