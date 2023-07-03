В Украине повысили тарифы на воду, а Киев посетил премьер Испании: новости за выходные
В Украине повысили тарифы на воду, в связи с чем произошел скандал. А Киев с рабочим визитом посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Детальнее о том, что произошло на выходных, 1 и 2 июля, - в материале РБК-Украина .
Война в Украине
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сейчас не наносит массовых ударов и, вероятно, накапливает ракеты. Враг может использовать их для "каких-то коварных намерений".
- По данным британской разведки, ВСУ пытаются закрепиться на восточном берегу Херсонской области.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым, достижение успеха займет много времени.
- Британская разведка считает, что причиной отмены международного авиашоу MAKS в РФ стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны против Украины.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имеют небольшое продвижение войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. В частности, Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской районных администраций.
Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.
В Украине официально закончился карантин из-за COVID-19
1 июля в Украине приостановил свое действие карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он длился более трех лет - 1193 дня. Теперь COVID-19 будет частью случаев гриппа и ОРВИ, регистрируемых каждый год в осенне-зимний период.
Тариф на воду в Украине увеличили
С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.
Однако НКРЭКУ не согласовало повышение тарифов на воду с правительством. Поэтому премьер Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра решений.
К тому же Зеленский заявил, что считает решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение позорным и не профессиональным.
В Киев приехал премьер Испании Педро Санчес
Выступая в Верховной раде Санчес объявил, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро.
Также испанский премьер заявил, что Мадрид предоставит Украине дополнительные танки Leopard и бронетранспортеры.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности ради членства в НАТО.
США рассматривают возможность поставок Украине кассетных боеприпасов
Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что США думают о предоставлении Украине кассетных боеприпасов "в течение длительного времени".
Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы
Целью сотрудничества является адаптация самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям, а также интеграция технических решений от украинских партнеров.
Со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence, с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, производящий собственные гаубицы.
Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов, - WSJ
По данным издания, в странах Европы за последнее время зарегистрировано по меньшей мере три случая задержания российских шпионов с паспортом Бразилии.
В России миссия Ватикана не обсуждала мирный план по Украине, - представитель Папы Римского
Представитель Папы Римского кардинал Маттео Зуппи заявил, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждение мирного плана.
Берлин и Варшава не могут договориться, где открыть центр для ремонта Leopard, - Spiegel
Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.
По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.
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