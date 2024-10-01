В Україні підвищать тарифи на електроенергію: кого це стосується

Як зазначили в пресслужбі, рішення "жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення".

За даними регулятора, процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження.

"Звертаємо увагу, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

Нові тарифи

Планується, що постанова набере чинності 31 жовтня 2024 року. Пропонується встановити такі максимальні граничні ціни.

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00– 6 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год

Таким чином, зросте максимальна гранична ціни на ринку "на добу наперед" внутрішньодобовому ринку з 11:00 до 17:00 з 5 600,00 грн/МВт·год до 6 900,00 грн/МВт·год.

Тарифи для населення

Ціни на електроенергію для населення регулюються постановою Кабінету міністрів. За останні два роки вони значно зросли.

Зокрема уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год.