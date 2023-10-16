В Україні підтвердили повернення чотирьох дітей, яких раніше депортувала РФ
Україна повернула додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За його словами, мова йде про трьох хлопчиків - шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річну дівчину.
Це відбулось в рамках реалізації плану дії президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
Що цьому передувало
The Washington Post писало, що Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей за результатом переговорів за посередництва Катару.
Зазначається, що роль Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, виникла на прохання українського уряду. Представниці МЗС Катару Лольва аль-Хатер зазначила, що останніми тижнями катарські офіційні особи ведуть "безперервний діалог із нашими українськими та російськими колегами".
Депортація українських дітей
Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.
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