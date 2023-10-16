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В Україні підтвердили повернення чотирьох дітей, яких раніше депортувала РФ

Понеділок 16 жовтня 2023 17:15
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В Україні підтвердили повернення чотирьох дітей, яких раніше депортувала РФ Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна повернула додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, мова йде про трьох хлопчиків - шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річну дівчину.

Це відбулось в рамках реалізації плану дії президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Що цьому передувало

The Washington Post писало, що Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей за результатом переговорів за посередництва Катару.

Зазначається, що роль Катару в переговорах, які тривали кілька місяців, виникла на прохання українського уряду. Представниці МЗС Катару Лольва аль-Хатер зазначила, що останніми тижнями катарські офіційні особи ведуть "безперервний діалог із нашими українськими та російськими колегами".

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

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