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Кабмін заморозив тариф на електроенергію для населення

16:19 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Кабмін заморозив тариф на електроенергію для населення Фото: тарифи на світло в Україні не зростуть до кінця опалювального сезону (freepik.com)
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Тарифи на електроенергію для населення залишаться чинними протягом усього опалювального сезону 2026/27 років. Вартість світла не зміниться, зокрема й для власників будинків з електроопаленням.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал та заяву міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

За словами очільника уряду, збереження пільгових тарифів на період опалювального сезону ухвалене з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в країні.

Рішення стосується всіх побутових споживачів, у тому числі домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення.

Крім того, урядовець зазначив, що надалі Кабмін працюватиме над оновленням підходів до тарифоутворення.

"На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", - підкреслив Корецький.

Як зазначив Денис Шмигаль, за поданням Міністерства енергетики Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії.

Завдяки цьому базовий тариф для населення залишиться на нинішньому рівні - 4,32 грн за кВт⋅год.

Крім того, для окремих категорій споживачів надалі діятиме пільгова ціна:

  • 2,64 грн за кВт/год - для будинків з електроопаленням;

  • 2,64 грн за кВт/год - для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

За словами очільника Міненерго, це рішення є важливою складовою підтримки українців у період війни.

"Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів. Рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", - наголосив Шмигал

Нагадаємо, пільгові категорії громадян мають право на отримання знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Державна підтримка покриває не лише електроенергію та газ, а й низку інших обов'язкових платежів.

Водночас в енергетичній галузі залишається гострою проблема неплатежів.

Зокрема, безкоштовне споживання електроенергії споживачами, які відмовляються сплачувати рахунки, заганяє ринок у боргову кризу.

Експерти наголошують, що стабілізувати балансуючий ринок буде неможливо доти, доки боржники залишатимуться підключеними до мережі.

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Сергій Корецький Денис Шмигаль Міненерго Електроенергія Тарифи на ЖКГ
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