Споживання без оплати заганяє енергетику в глухий кут: як зупинити кризу боргів

Проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрезидента Energy Club, заступника голови правління "Одесагаз" та колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова.

Борги є, а відключити не можна

За його словами, серед таких споживачів є водоканали та інші підприємства, які з різних причин не можна відключити.

Простими словами, електроенергію вони продовжують отримувати, але гроші за неї не надходять – і в результаті фінансовий дефіцит накопичується на ринку та лягає на інших його учасників.



"Треба обов’язково навести лад на балансуючому ринку і припинити оці ігри і забавки з неплатежами, з неможливістю відключення неплатників і безкоштовного споживання електричної енергії водоканалами", – заявив Немчинов.

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Чи є вихід з ситуації?

Водночас експерт визнав, що проблема не зводиться лише до небажання платити.

Під час війни відключити боржника іноді неможливо фізично, а в окремих випадках технічна схема мереж не дозволяє відключити одного споживача, не зачепивши інших. Додатковими факторами залишаються статус критичної інфраструктури та інші обмеження.



"Тому там купа причин насправді, чому так відбувається. І там критична інфраструктура, і політичні якісь речі, і ще купа-купа всього", – пояснив він.



За словами Немчинова, частину проблем необхідно вирішувати через зміну правил ринку та регуляторні рішення. Водночас ключовим завданням залишається припинення практики, за якої споживання без оплати продовжує генерувати нові борги на балансуючому ринку.