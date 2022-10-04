В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

В Україні розробили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій. Це має полегшити проживання на захоплених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Щодня ЗСУ звільняють все більше й більше українських територій. Кожен українець має робити свій внесок в перемогу над агресором", - йдеться у повідомленні.
Для громадян, які потрапили в тимчасову окупацію розробили 8 простих правил.
Також в Україні запустили чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.
"Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що мешканці окупованих росіянами територій України не знали, що Київ вистояв. Їх змушували працювати за їжу та погрожували.
Також, жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації.
Раніше РБК-Україна показало, як пережили літо в окупації курорти Азовського моря.
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