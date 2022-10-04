UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

Фото: В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні розробили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій. Це має полегшити проживання на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Щодня ЗСУ звільняють все більше й більше українських територій. Кожен українець має робити свій внесок в перемогу над агресором", - йдеться у повідомленні.

Для громадян, які потрапили в тимчасову окупацію розробили 8 простих правил.

Також в Україні запустили чат-бот для звернень українців, які потребують евакуації чи гуманітарної допомоги.

"Чат-ботом також зможуть скористатися примусово депортовані до РФ або інших країн громадяни України, які хочуть повернутись на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що мешканці окупованих росіянами територій України не знали, що Київ вистояв. Їх змушували працювати за їжу та погрожували.

Також, жителі Енергодару почали активніше виїжджати з окупації.

Раніше РБК-Україна показало, як пережили літо в окупації курорти Азовського моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України