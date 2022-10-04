В Украине подготовили восемь правил для жителей оккупированных территорий

"Каждый день ВСУ освобождают все больше и больше украинских территорий. Каждый украинец должен вносить свой вклад в победу над агрессором", - говорится в сообщении.

Для граждан, попавших во временную оккупацию, разработали 8 простых правил.

Также в Украине запустили чат-бот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

"Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину", - говорится в сообщении.