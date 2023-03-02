В Україні підбили підсумки "податкової амністії"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, станом на 1 березня 2023 року з початку дії податкової амністії до державного бюджету надійшло 325,9 млн гривень одноразового збору, з яких 235 млн гривень - в умовах воєнного стану.

У Мінфіні нагадали, за ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 вересня 2021 року розпочалась кампанія по добровільному декларуванню. Вона мала б тривати один рік, але з урахуванням воєнного стану її було продовжено ще на півроку - до 1 березня 2023 року.

Під час податкової амністії можна було задекларувати гроші та нерухоме майно та сплатити з них податки за зниженою ставкою.