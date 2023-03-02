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В Украине подвели итоги "налоговой амнистии"

Фото: налоговая амнистия даст госбюджету 550 млн гривен налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За время кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 8,8 млрд. гривен. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 547,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 марта 2023 года с начала действия налоговой амнистии в государственный бюджет поступило 325,9 млн гривен одноразового сбора, из которых 235 млн гривен - в условиях военного положения.

В Минфине напомнили, что по инициативе президента Владимира Зеленского с 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному декларированию. Она должна была длиться один год, но с учетом военного положения она была продлена еще на полгода - до 1 марта 2023 года.

Во время налоговой амнистии можно было задекларировать деньги и недвижимое имущество и уплатить с них налоги по пониженной ставке.

После проведения налоговой амнистии власти Украины планировали использовать косвенные методы налогового контроля. Они будут касаться только будущих приобретений.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что после налоговой амнистии украинские власти намерены проверять источники средств граждан для дорогих покупок .

В частности, к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "косвенные методы" выявления нарушений - грубо говоря, сравнивать доходы с расходами и образом жизни, сообщил он.

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Министерство финансов Украины