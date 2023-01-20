В Україні під час війни можуть списати борг за комуналку: кого це стосується

Українська влада може списати деяким громадянам заборгованість по оплаті комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8367.
Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.
Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.
Таким чином можуть бути списані борги:
Нагадаємо, раніше ми писали, що субсидії в Україні сподіваються отримати багато хто, але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути їх, якщо отримання їм не належить.
Також ми повідомляли, що розмір субсидії можна перевірити самостійно.
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