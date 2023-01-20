UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні під час війни можуть списати борг за комуналку: кого це стосується

Фото: в Україні під час війни можуть списати борг за комуналку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська влада може списати деяким громадянам заборгованість по оплаті комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8367.

Не дивлячись на те, що через воєнний стан в Україні вимоги оплати комуналки пом’якшені, у деяких громадян все ж накопичуються борги. Саме тому влада вирішила піти на зустріч населенню і списати частину з них.

Так, у законопроекті №8367 внесено пропозицію списати заборгованість за житлово-комунальні послуги тим користувачам, борг яких накопичився за період активних бойових дій.

Таким чином можуть бути списані борги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання і розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;
  • постачання і розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що субсидії в Україні сподіваються отримати багато хто, але деяким громадянам відмовлять в отриманні пільг, а також змусять повернути їх, якщо отримання їм не належить.

Також ми повідомляли, що розмір субсидії можна перевірити самостійно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
комуналкаГазВерховна рада