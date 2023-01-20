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В Украине во время войны могут списать долг за коммуналку: кого это касается

Фото: в Украине во время войны могут списать долг за коммуналку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти могут списать некоторым гражданам задолженность по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8367.

Несмотря на то, что из-за военного положения в Украине требования оплаты коммуналки смягчены, у некоторых граждан все же скапливаются долги. Именно поэтому власти решили пойти на встречу населению и списать часть из них.

Так, в законопроекте №8367 внесено предложение списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги пользователям, долг которых накопился за период активных боевых действий.

Таким образом могут быть списаны долги:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа для нужд бытовых потребителей;
  • снабжение и распределение электрической энергии;
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
  • обращение с бытовыми отходами.

Напомним, ранее мы писали, что субсидии в Украине надеются получить многие, но некоторым гражданам откажут в получении льгот, а также заставят вернуть их, если их получение не принадлежит.

Также мы сообщали, чторазмер субсидии можно проверить самостоятельно.

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