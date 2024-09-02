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В Україні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії", - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Перші 40 шкіл в Україні приєдналися до додатку "Мрія". Доєднатись до застосунку мають можливість всі школи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час презентації проекту "Мрія".

За його словами, на страті користування застосунком вже зареєестровано 100 тисяч користувачів. 

"Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради "Мрії", - розповів Зеленський.

Як пояснив президент, "Мрія" направлена на те, щоб батьки та діти краще знаходили спільну мову. Застосунок допоможе планувати навчання дітей та їх вільний час.

Окрім цього застосунок має полегшити роботу викладачам - роботу з журналами та перевірку домашніх завдань.

Застосунок "Мрія" для шкіл

Про те, що відомо про "Мрію" та для чого створювали додаток - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А про те, як освітній застосунок "Мрія" спростить роботу для вчителів - читайте ТУТ. Також РБК-Україна розповідало, як батьки зможуть використовувати освітній застосунок "Мрія".

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