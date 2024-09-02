В Україні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії", - Зеленський

За його словами, на страті користування застосунком вже зареєестровано 100 тисяч користувачів.

"Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради "Мрії", - розповів Зеленський.

Як пояснив президент, "Мрія" направлена на те, щоб батьки та діти краще знаходили спільну мову. Застосунок допоможе планувати навчання дітей та їх вільний час.

Окрім цього застосунок має полегшити роботу викладачам - роботу з журналами та перевірку домашніх завдань.