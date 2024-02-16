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В Україні запустять застосунок для школярів "Мрія": для чого він потрібен

П'ятниця 16 лютого 2024 18:44
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В Україні запустять застосунок для школярів "Мрія": для чого він потрібен Ілюстративне фото: в Україні запустять застосунок для дітей "Мрія" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Це дозволить відомству розробити застосунок "Мрія", яким будуть користуватись школярі та їх батьки.

РБК-Україна зібрало інформацію, як користуватись та для чого потрібна "Мрія".

При підготовці матеріалу використовувались дані з прес-служби Мінцифри, Telegram-каналу Міністерства освіти, Facebook міністра освіти Оксена Лісового.

Хто буде користуватись "Мрією"

Застосунок буде створено для учнів та їх батьків. У ньому можна буде відстежувати академічну успішність та формувати необхідні для самореалізації дитини завдання.

Також у додатку можна буде отримати інформаційну підтримку, користуватися освітніми та інформаційними ресурсами, навчальними аудіо- та відеоматеріалами.

"Мрія" дозволить збирати, обробляти, накопичувати та передавати дані про освітній процес.

Що буде доступно на першому етапі створення

На першому етапі в ньому будуть доступними:

  • особистий кабінет учня із програмами розвитку здібностей та шкалою успішності;
  • інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
  • збір, оброблення, накопичення, передавання даних про освітній процес;
  • Мрія-ID - альтернатива учнівського квитка в застосунку.

У застосунку також планують використовувати штучний інтелект. Це дозволить зменшити навантаження на вчителів, а учням та батькам надасть унікальні освітні можливості.

Що каже міністр освіти Лісовий

"Мрія для учня - це вхід в особистий освітній простір та можливість побудувати індивідуальну освітню траєкторію. ​​Застосунок зможе дати кожному учню й учениці алгоритм того, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу та які саме освітні матеріали стануть у пригоді", - пише Лісовий.

За його словами, освіта має створювати можливості для самореалізації учня. Також необхідно розвивати майбутнє дітей та їх таланти.

"Саме це допоможе розвинути людський капітал, а заразом і сильну економіку. Тож крок за кроком рухаємося у цьому напрямку", - сказав міністр.

РБК-Україна також писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, в майбутньому, завдяки цифровій трансформації, усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн. Також він закликав країни вже почати експортувати систему цифровізації.

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