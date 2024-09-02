В Украине первые 40 школ присоединились к приложению "Мрія", - Зеленский

По его словам, на казни пользования приложением уже зарегистрировано 100 тысяч пользователей.

"С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к "Мрія". Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины. Я благодарен всем в команде нашего государства, кто работал для "Мрії", – рассказал Зеленский.

Как пояснил президент, "Мрия" направлена на то, чтобы родители и дети лучше находили общий язык. Приложение поможет планировать обучение детей и свободное время.

Кроме того, приложение должно облегчить работу преподавателям - работу с журналами и проверку домашних заданий.