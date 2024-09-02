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В Украине первые 40 школ присоединились к приложению "Мрія", - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Первые 40 школ в Украине присоединились к приложению "Мрія". Присоединиться к приложению могут все школы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время презентации проекта "Мрия".

По его словам, на казни пользования приложением уже зарегистрировано 100 тысяч пользователей.

"С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к "Мрія". Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства, и в частности здесь, в Запорожье. Но имеют возможность присоединиться все школы Украины. Я благодарен всем в команде нашего государства, кто работал для "Мрії", – рассказал Зеленский.

Как пояснил президент, "Мрия" направлена на то, чтобы родители и дети лучше находили общий язык. Приложение поможет планировать обучение детей и свободное время.

Кроме того, приложение должно облегчить работу преподавателям - работу с журналами и проверку домашних заданий.

Приложение "Мрія" для школ

О том, что известно о приложении "Мрія" и к чему создавали приложение - читайте в материале РБК-Украина.Мрія" упростит работу для учителей – читайте ЗДЕСЬ. Также РБК-Украина рассказывала, как родители смогут использовать образовательное приложение "Мрія".

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