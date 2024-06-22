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Батьківські збори онлайн? Як батьки зможуть використовувати освітній застосунок "Мрія"

Україна, Субота 22 червня 2024 10:30
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Батьківські збори онлайн? Як батьки зможуть використовувати освітній застосунок "Мрія" Як батьки зможуть використовувати освітній застосунок "Мрія" (фото:
Автор: Юлія Гаюк

Коли освітній застосунок "Мрія" запрацює на повну, батькам школярів буде легше залучатися до освітнього процесу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів співкерівник проєкту Максим Ілюхін.

Батьківські функції в "Мрії"

"Через перевантаженість власними справами дорослі часто не мають змоги допомогти дитині із домашнім завданням чи новим предметом. З роками вони втрачають контакт та розуміння навчального контексту дітей. Завдяки Мрії батьки знатимуть не тільки поточні оцінки, а й навички, здібності, інтереси та захоплення дитини", - пояснює співкерівник проєкту Максим Ілюхін.

У бета-версії застосунку для батьків доступні:

  • розклад, оцінки, завдання. Це розгорнута відповідь на запитання: "Як там у школі?" Батьки зможуть побачити все, що їм цікаво про дитину: план дня і список завдань, відвідуваність, досягнення та відгуки вчителів. Це дасть глибше розуміння досягнень дитини, ніж оцінки в щоденнику.
  • результати навчання - загальна динаміка досягнень, а не лише поточні оцінки. Це інформативніше ніж стандартний табель, адже система підсвічує, на що варто звернути увагу і дає прості рекомендації. У фокусі системні зміни результатів з предмета, відвідування, зворотний зв'язок вчителів.
  • бібліотека контенту за інтересами - відео про розмови з дітьми на чутливі теми, освітні серіали від "Дія.Освіта", а також відео з порадами щодо саморозвитку та підприємницької діяльності
  • безпечні чати на базі Signal для спілкування з класним керівником, вчителями та батьками однокласників замість різних месенджерів і дзвінків

Як проходить тестування "Мрії"

Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.

На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".

Раніше ми розповідали, як новий застосунок змінить систему освіти в Україні.

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