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В Украине переименуют более 300 населенных пунктов: есть две причины

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 14:00
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В Украине переименуют более 300 населенных пунктов: есть две причины Фото: Рада переименует более 300 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №11188 .

Как отмечается в пояснительной записке, у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Такой термин предоставлялся и для населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам языка.

Если решение не было принято, за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Комитет Верховной рады рассмотрел 340 предложений органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендаций Украинского института национальной памяти, Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и районов.

Среди предложений и рекомендаций предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.

Что планируется переименовать

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Першотравневе, Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.п.

Кроме того, переименуют населенные пункты, не соответствующие нормам языка - село Дорожное на Дорожне, село Кибляры на Кибляри и т.п.

Также планируется переименовать следующие города:

  • город Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;
  • город Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;
  • город Синельниково Днепропетровской области на город Риднопилля
  • город Першотравенск Днепропетровской области на город Шахтерское
  • город Первомайск Луганской области на город Сокологорск
  • город Молодогвардейск Луганской области на город Атамановка
  • город Северодонецк Луганской области на город Севескодонецк
  • город Червоноград Львовской области город Шептицкий
  • город Южноукраинск Николаевской области на город Гард
  • город Первомайск Николаевской области город Ольвиополь
  • город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь
  • город Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский
  • город Красноград Харьковской области на город Берестин
  • город Первомайский Харьковской области город Златополь
  • город Ватутино Черкасской области на город Багачево.

Напомним, по данным опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова, большинство украинцев (около 59%) поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников , связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

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