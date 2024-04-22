В Украине переименуют более 300 населенных пунктов: есть две причины
Верховная рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №11188 .
Как отмечается в пояснительной записке, у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Такой термин предоставлялся и для населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам языка.
Если решение не было принято, за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Комитет Верховной рады рассмотрел 340 предложений органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендаций Украинского института национальной памяти, Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и районов.
Среди предложений и рекомендаций предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.
Что планируется переименовать
Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Першотравневе, Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.п.
Кроме того, переименуют населенные пункты, не соответствующие нормам языка - село Дорожное на Дорожне, село Кибляры на Кибляри и т.п.
Также планируется переименовать следующие города:
- город Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;
- город Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;
- город Синельниково Днепропетровской области на город Риднопилля
- город Першотравенск Днепропетровской области на город Шахтерское
- город Первомайск Луганской области на город Сокологорск
- город Молодогвардейск Луганской области на город Атамановка
- город Северодонецк Луганской области на город Севескодонецк
- город Червоноград Львовской области город Шептицкий
- город Южноукраинск Николаевской области на город Гард
- город Первомайск Николаевской области город Ольвиополь
- город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь
- город Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский
- город Красноград Харьковской области на город Берестин
- город Первомайский Харьковской области город Златополь
- город Ватутино Черкасской области на город Багачево.
Напомним, по данным опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова, большинство украинцев (около 59%) поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников , связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.