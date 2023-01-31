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В Україні перевірили клініку Міноборони через скарги в соцмережах, є порушення

Фото: в Україні перевірили клініку Міноборони через скарги в соцмережах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В соцмережах з'явилась інформація про неналежне обслуговування та надання меддопомоги військовим в одній з клінік Міноборони України. Після скарг заклад було перевірено і дійсно встановлено низку порушень, починаючи від великих черг, закінчуючи порушенням санітарних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю", - розповів він.

Крім того, за його словами, військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб.

"На підтвердження своїх слів працівником Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року", - додав Лубінець.

Крім того:

  • в закладі відбуваються як планові, так і аварійні вимкнення електроенергії, що призводить до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє утворення ще більших черг;
  • постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, так як припиняє свою роботу ліфт;
  • відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах призводять до паперової тяганини та черг;
  • брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях, де військовослужбовці очікують своєї черги та заповнюють документи;
  • військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів з метою проходження військово-лікарської комісії без можливості її проходження за місцем свого проживання.

Як повідомлялось, в Україні планують розробити нову систему контролю над закупівлями для армії. Зокрема, ціни на продукти та товари хочуть зробити відкритими.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

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Міністерство оборони України