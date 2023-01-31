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В Украине проверили клинику Минобороны из-за жалоб в соцсетях, есть нарушения

Фото: в Украине проверили клинику Минобороны из-за жалоб в соцсетях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В соцсетях появилась информация о ненадлежащем обслуживании и предоставлении медпомощи военным в одной из клиник Минобороны Украины. После жалоб заведение было проверено и установлен ряд нарушений, начиная от больших очередей, заканчивая нарушением санитарных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Отсутствует должное сервисное обслуживание, в частности: отсутствует свободный доступ к питьевой воде, крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние санузлов и отсутствие их приспособления для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, военнослужащие с разной степенью травм вынуждены часами ожидать в очереди приема к врачу. Во время личного общения с военнослужащими последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек.

"В подтверждение своих слов работником Секретариата был представлен список находящихся в очереди лиц к невропатологу, который составляет 557 человек по состоянию на 31.01.2023 года", - добавил Лубинец.

Кроме того:

  • в заведении происходят как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к частичной приостановке работы заведения, что приводит к образованию еще больших очередей;
  • постоянные отключения электроэнергии создают дополнительные трудности в беспрепятственном доступе к врачам для маломобильных лиц, так как прекращает свою работу лифт;
  • отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводят к бумажной волоките и очередям;
  • нехватка искусственного освещения в коридорных помещениях, где военнослужащие ждут своей очереди и заполняют документы;
  • военнослужащие жаловались на необходимость прибытия в областной центр из разных населенных пунктов с целью прохождения военно-врачебной комиссии без возможности ее прохождения по месту жительства.

Как сообщалось, в Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

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