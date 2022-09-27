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В Україні перекрили канал ввезення кондиціонерів та автозапчастин з РФ

Фото: В Україні перекрили канал ввезення кондиціонерів та автозапчастин з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, правоохоронці перекрили можливість ввезення до України російських кондиціонерів та запасних частин до автомобілів на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Два вітчизняних підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгнення РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою", - заявили в ДБР.

За інформацією слідчих, автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Судом було накладено арешт на вилучений товар, загальна вартість якого склала понад 12 мільйонів гривень. Наразі його передають в управління АРМА.

ДБР проводить розслідування за фактом можливого фінансування дій, які вчинялись з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні. Порушники можуть отримати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівській митниці пройшли обшуки у справі про незаконне "нульове" розмитнення автомобілів після скасування пільгового режиму.

Також, ексглаву Держспецзв'язку підозрюють у незаконному нарахуванні премій.

Раніше, ДБР повідомляло про направлення до суду обвинувального акту стосовно колишнього матроса, який зрадив Україну в 2014 році.

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