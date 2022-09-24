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Матроса-зрадника з Криму судитимуть за участь у війні проти України

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Миколаїв, Субота 24 вересня 2022 11:40
Матроса-зрадника з Криму судитимуть за участь у війні проти України Фото: матроса-зрадника будуть судити за участь у війні проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній матрос з Криму піде під суд за участь у війні проти України. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, колишній старший матрос-гранатометнику у 2014 році перейшов на бік окупантів. Після захоплення росіянами військової частини у Сімферополі він добровільно присягнув на вірність агресору.

Під час повномасштабного вторгнення матрос з військами окупантів незаконно потрапив в Україну. Наприкінці серпня під час боїв у Херсонській області зрадник був захоплений у полон ЗСУ.

Миколаївська прокуратура закінчила розслідування за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Полоненому матросу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Матроса-зрадника з Криму судитимуть за участь у війні проти України

Фото: під суд піде матрос-зрадник з Криму (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ встановила особу російського командира, який наказав катувати жителів Херсону.

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