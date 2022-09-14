Силовики пришли с обысками на Львовскую таможню: в чем причина

На Львовской таможне прошли обыски по делу о незаконной "нулевой" растаможке автомобилей после отмены льготного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

В рамках открытого ГБР производства обыски прошли на территории таможенного поста, а также в помещениях бывшего руководителя Львовской таможни и его заместителей.

"С 1 июля 2022 года Верховная рада отменила свое решение об освобождении от таможенных платежей ввозимых в страну транспортных средств, однако работники одного из таможенных постов Львовской таможни этого "не заметили". По оперативным данным, они еще почти неделю в июле оформляли ввезенные автомобили по нулевой ставке", - рассказали в ведомстве.

Пользуясь схемой заинтересованным лицам удалось завезти в Украину без уплаты пошлин более 60 транспортных средств, из-за чего в бюджет не поступили миллионы гривен таможенных платежей, отметили в Бюро.

В ходе обысков силовики изъяли копии документов, черные записи, мобильные телефоны и наличные.