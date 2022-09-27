В Украине перекрыли канал ввоза кондиционеров и автозапчастей из РФ

Во вторник правоохранители перекрыли возможность ввоза в Украину российских кондиционеров и запасных частей в автомобили на миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"Два отечественных предприятия продолжили сотрудничество с российскими компаниями даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они закупали у россиян автозапчасти и кондиционеры и оплачивали товары по российской валюте", - заявили в ГБР.
По информации следователей, автозапчасти ввозились на таможенную территорию Украины через аффилированные белорусские и китайские компании, конечными владельцами которых являются граждане РФ.
Судом был наложен арест на изъятый товар, общая стоимость которого составила более 12 миллионов гривен. Пока его передают в управление АРМА.
ДБР проводит расследование по факту возможного финансирования действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя в Украине. Нарушители могут получить до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что на Львовской таможне прошли обыски по делу о незаконном "нулевом" растаможке автомобилей после отмены льготного режима.
Также, эксглава Госспецсвязи подозревается в незаконном начислении премий.
Ранее ДБР сообщало о направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего матроса, предавшего Украину в 2014 году.
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