Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", - заявив Пісторіус під час передачі гаубиці.

Зазначається, що символічна передача відбулась у Касселі, де виробник бронетехніки KNDS виробляє цю систему озброєння. Там також був присутній посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Фото: першу колісну гаубицю RCH 155 отримала Україна від Німеччини (GettyImagеs)

Відомо, що перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для навчання українських солдатів.

"Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники", - сказав Макеєв.

Раніше було відомо, що завдяки фінансуванню від Німеччини, Україна стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць. Однак згодом їх кількість зросла до 54 одиниць.

Що відомо про RCH 155

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) - це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann. Основою для RCH 155 є модульна артилерійська система AGM (Artillery Gun Module), встановлена на шасі броньованого колісного транспортеру Boxer.

Основне озброєння - 155-мм гаубиця з автоматичним заряджанням, яка здатна вести вогонь як звичайними, так і високоточними снарядами на відстань до 54 км. Вона вирізняється високою точністю, швидкістю стрільби (до 9 пострілів за хвилину) та можливістю завдання вогню з дистанційного управління без участі екіпажу в бойовому відсіку.

RCH 155 забезпечує високу мобільність і захист екіпажу завдяки колісній платформі Boxer. Установка здатна швидко змінювати позицію після кожного залпу, що знижує ризик контрбатарейного вогню з боку противника. Також система має інтегровані засоби навігації та зв'язку для оперативного наведення на ціль.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше ми писали про те, що Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T.