Україна підписала контракт на 54 артилерійські установки RCH 155

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії-виробника установок KNDS.

За даними KNDS, наразі українська армія підписала з їхнім підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155. Однак конкретних деталей угоди компанія не розголошує.

Раніше було відомо, що завдяки фінансуванню від Німеччини, Україна стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць.

RCH 155

Артилерійська установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) розроблена на базі колісного бронетранспортера GTK Boxer з колісною формулою 8×8 німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Ця система оснащена автоматизованим баштовим артилерійським модулем AGM, який використовує артилерійську частину від німецької самохідної гаубиці PzH 2000. Довжина ствола гармати становить 52 калібри.

Модуль AGM є безлюдним, тому екіпаж самохідної артилерійської установки RCH 155 складається лише з двох осіб. Боєкомплект модуля включає 30 снарядів.

За даними виробника, дальність стрільби установки становить 40 км, а з використанням снарядів V-LAP - до 52 км. Також установка здатна використовувати далекобійні снаряди "VULCANO" та "EXCALIBUR".

Загальна бойова маса колісної САУ становить 39 тонн, а маса модуля AGM - 12,5 тонн. Установка оснащена дизельним двигуном MTU потужністю 815 к.с.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна разом з іншим виробником озброєння Rheinmetall вже заснували кілька спільних виробництв. Нещодавно стало відомо, що було запущено цех.

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