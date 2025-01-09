Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T, - Пісторіус

Німеччина підтримає Україну додатковими керованими ракетами для систем протиповітряної оборони Iris-T. Це відбудеться в короткостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

Пісторіус розповів, що від початку дані ракети призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються безпосередньо з виробництва в Україну.

"Ми спочатку постачаємо Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", - пояснив він.

Він наголосив, що дане рішення було прийнято у зв'язку з триваючими повітряними ударами Росії, в тому числі з використанням касетних боєприпасів. Точної цифри політик СДПН не назвав.

Зауважимо, що за інформацією SPIEGEL, йдеться про 48 ракет загальною вартістю близько 70 мільйонів євро. Німеччина вже поставила Україні три комплекси Iris-T, оборонні батареї вважаються дуже ефективними проти російських повітряних атак, але постачання боєприпасів є проблемою.

Водночас міністр анонсував подальшу підготовку українських солдатів у Німеччині. Цільовий показник на цей рік - 10 000, а з листопада 2022 року в Німеччині вже пройшли підготовку понад 19 000 військовослужбовців Збройних сил України.