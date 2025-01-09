ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T, - Пісторіус

Україна, Четвер 09 січня 2025 17:47
UA EN RU
Німеччина "в найкоротші терміни" передасть Україні додаткові ракети до Iris-T, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина підтримає Україну додатковими керованими ракетами для систем протиповітряної оборони Iris-T. Це відбудеться в короткостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

Пісторіус розповів, що від початку дані ракети призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються безпосередньо з виробництва в Україну.

"Ми спочатку постачаємо Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", - пояснив він.

Він наголосив, що дане рішення було прийнято у зв'язку з триваючими повітряними ударами Росії, в тому числі з використанням касетних боєприпасів. Точної цифри політик СДПН не назвав.

Зауважимо, що за інформацією SPIEGEL, йдеться про 48 ракет загальною вартістю близько 70 мільйонів євро. Німеччина вже поставила Україні три комплекси Iris-T, оборонні батареї вважаються дуже ефективними проти російських повітряних атак, але постачання боєприпасів є проблемою.

Водночас міністр анонсував подальшу підготовку українських солдатів у Німеччині. Цільовий показник на цей рік - 10 000, а з листопада 2022 року в Німеччині вже пройшли підготовку понад 19 000 військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки. Серед іншого він включав в себе системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна