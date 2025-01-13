Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - заявил Писториус во время передачи гаубицы.

Отмечается, что символическая передача состоялась в Касселе, где производитель бронетехники KNDS производит эту систему вооружения. Там также присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Фото: первую колесную гаубицу RCH 155 получила Украина от Германии (GettyImagеs)

Известно, что первые шесть из этих систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для обучения украинских солдат.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники", - сказал Макеев.

Ранее было известно, что благодаря финансированию от Германии, Украина стала первым заказчиком этих колесных САУ в количестве 18 единиц. Однако впоследствии их количество возросло до 54 единиц.

Что известно о RCH 155

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) - это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann. Основой для RCH 155 является модульная артиллерийская система AGM (Artillery Gun Module), установленная на шасси бронированного колесного транспортера Boxer.

Основное вооружение - 155-мм гаубица с автоматическим заряжанием, которая способна вести огонь как обычными, так и высокоточными снарядами на расстояние до 54 км. Она отличается высокой точностью, скоростью стрельбы (до 9 выстрелов в минуту) и возможностью задания огня с дистанционного управления без участия экипажа в боевом отсеке.

RCH 155 обеспечивает высокую мобильность и защиту экипажа благодаря колесной платформе Boxer. Установка способна быстро менять позицию после каждого залпа, что снижает риск контрбатарейного огня со стороны противника. Также система имеет интегрированные средства навигации и связи для оперативного наведения на цель.

Помощь Украине от Германии

Ранее мы писали о том, что Германия "в кратчайшие сроки" передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T.