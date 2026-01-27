В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення у п’ять разів збільшити розміри президентських грантів для молодих учених і докторів наук, що дозволить розвивати повноцінні дослідження в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Раніше державна підтримка становила 60-90 тисяч гривень на один проєкт, що суттєво обмежувало можливості досліджень.
Тепер фінансування зростає майже на 500%, а нові правила почнуть діяти вже цього року.
Підтримка поширюється на громадян України, які постійно працюють у науковій сфері в Україні.
Передбачені такі гранти:
Оновлений порядок чітко визначає пріоритети. Гранти надаватимуться на дослідження, що мають вагоме значення для держави, зокрема у сферах:
Також було оновлено конкурсні процедури та скасовано застарілі норми, які діяли ще з 2002-2009 років. Розміри грантів переглянули вперше з моменту їх запровадження - з урахуванням інфляції та реальних потреб сучасної науки.
За словами Лісового, держава таким чином цілеспрямовано підтримує молодих науковців, створюючи умови для професійної самореалізації та збереження наукового потенціалу в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зарплати науковців наразі становлять близько 12-15 тис. гривень, що вважається недостатнім. Щоб підвищити доходи вчених і покращити фінансування науки, МОН змінює модель фінансування наукових установ.
Також ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальну "проектну аспірантуру", де аспіранти разом із керівниками зможуть створювати власні дослідницькі проекти та отримувати на них фінансування: збільшену стипендію, оплату керівника, відрядження та матеріали.