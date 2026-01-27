UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає

Фото: В Україні у 5 разів зросли гранти для молодих вчених (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення у п’ять разів збільшити розміри президентських грантів для молодих учених і докторів наук, що дозволить розвивати повноцінні дослідження в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Скільки платили раніше і що змінилося

Раніше державна підтримка становила 60-90 тисяч гривень на один проєкт, що суттєво обмежувало можливості досліджень.

Тепер фінансування зростає майже на 500%, а нові правила почнуть діяти вже цього року.

Хто може отримати грант

Підтримка поширюється на громадян України, які постійно працюють у науковій сфері в Україні.

Передбачені такі гранти:

  • доктори наук до 40 років - 7 грантів по 500 тис. гривень;
  • докторанти до 35 років - 20 грантів по 400 тис. гривень;
  • доктори філософії / кандидати наук до 35 років - 50 грантів по 300 тис. гривень;
  • доктори наук до 45 років - щорічні гранти на наукові дослідження за окремим положенням.

На що даватимуть гроші

Оновлений порядок чітко визначає пріоритети. Гранти надаватимуться на дослідження, що мають вагоме значення для держави, зокрема у сферах:

  • оборони та безпеки;
  • економічного розвитку;
  • подолання суспільних викликів;
  • створення нових технологій та інновацій для реального сектору економіки.

Що ще змінили

Також було оновлено конкурсні процедури та скасовано застарілі норми, які діяли ще з 2002-2009 років. Розміри грантів переглянули вперше з моменту їх запровадження - з урахуванням інфляції та реальних потреб сучасної науки.

За словами Лісового, держава таким чином цілеспрямовано підтримує молодих науковців, створюючи умови для професійної самореалізації та збереження наукового потенціалу в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зарплати науковців наразі становлять близько 12-15 тис. гривень, що вважається недостатнім. Щоб підвищити доходи вчених і покращити фінансування науки, МОН змінює модель фінансування наукових установ.

Також ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальну "проектну аспірантуру", де аспіранти разом із керівниками зможуть створювати власні дослідницькі проекти та отримувати на них фінансування: збільшену стипендію, оплату керівника, відрядження та матеріали.

ВченіНауковціОсвіта в Україні