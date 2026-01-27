RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине в пять раз увеличили гранты для молодых ученых: кто и сколько получит

Фото: В Украине в 5 раз выросли гранты для молодых ученых (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение в пять раз увеличить размеры президентских грантов для молодых ученых и докторов наук, что позволит развивать полноценные исследования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Сколько платили раньше и что изменилось

Ранее государственная поддержка составляла 60-90 тысяч гривен на один проект, что существенно ограничивало возможности исследований.

Теперь финансирование возрастает почти на 500%, а новые правила начнут действовать уже в этом году.

Кто может получить грант

Поддержка распространяется на граждан Украины, которые постоянно работают в научной сфере в Украине.

Предусмотрены следующие гранты:

  • доктора наук до 40 лет - 7 грантов по 500 тыс. гривен;
  • докторанты до 35 лет - 20 грантов по 400 тыс. гривен;
  • доктора философии / кандидаты наук до 35 лет - 50 грантов по 300 тыс. гривен;
  • доктора наук до 45 лет - ежегодные гранты на научные исследования по отдельному положению.

На что будут давать деньги

Обновленный порядок четко определяет приоритеты. Гранты будут предоставляться на исследования, имеющие большое значение для государства, в частности в сферах:

  • обороны и безопасности;
  • экономического развития;
  • преодоления общественных вызовов;
  • создание новых технологий и инноваций для реального сектора экономики.

Что еще изменили

Также были обновлены конкурсные процедуры и отменены устаревшие нормы, которые действовали еще с 2002-2009 годов. Размеры грантов пересмотрели впервые с момента их введения - с учетом инфляции и реальных потребностей современной науки.

По словам Лисового, государство таким образом целенаправленно поддерживает молодых ученых, создавая условия для профессиональной самореализации и сохранения научного потенциала в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине зарплаты ученых сейчас составляют около 12-15 тыс. гривен, что считается недостаточным. Чтобы повысить доходы ученых и улучшить финансирование науки, МОН меняет модель финансирования научных учреждений.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют ввести экспериментальную "проектную аспирантуру", где аспиранты вместе с руководителями смогут создавать собственные исследовательские проекты и получать на них финансирование: увеличенную стипендию, оплату руководителя, командировки и материалы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УченыеУченыеОбразование в Украине