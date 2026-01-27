В Украине в пять раз увеличили гранты для молодых ученых: кто и сколько получит

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение в пять раз увеличить размеры президентских грантов для молодых ученых и докторов наук, что позволит развивать полноценные исследования в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Ранее государственная поддержка составляла 60-90 тысяч гривен на один проект, что существенно ограничивало возможности исследований.
Теперь финансирование возрастает почти на 500%, а новые правила начнут действовать уже в этом году.
Поддержка распространяется на граждан Украины, которые постоянно работают в научной сфере в Украине.
Предусмотрены следующие гранты:
Обновленный порядок четко определяет приоритеты. Гранты будут предоставляться на исследования, имеющие большое значение для государства, в частности в сферах:
Также были обновлены конкурсные процедуры и отменены устаревшие нормы, которые действовали еще с 2002-2009 годов. Размеры грантов пересмотрели впервые с момента их введения - с учетом инфляции и реальных потребностей современной науки.
По словам Лисового, государство таким образом целенаправленно поддерживает молодых ученых, создавая условия для профессиональной самореализации и сохранения научного потенциала в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине зарплаты ученых сейчас составляют около 12-15 тыс. гривен, что считается недостаточным. Чтобы повысить доходы ученых и улучшить финансирование науки, МОН меняет модель финансирования научных учреждений.
Также мы рассказывали, что в Украине планируют ввести экспериментальную "проектную аспирантуру", где аспиранты вместе с руководителями смогут создавать собственные исследовательские проекты и получать на них финансирование: увеличенную стипендию, оплату руководителя, командировки и материалы.