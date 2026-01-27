ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає

Вівторок 27 січня 2026 19:16
UA EN RU
В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає Фото: В Україні у 5 разів зросли гранти для молодих вчених (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення у п’ять разів збільшити розміри президентських грантів для молодих учених і докторів наук, що дозволить розвивати повноцінні дослідження в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Скільки платили раніше і що змінилося

Раніше державна підтримка становила 60-90 тисяч гривень на один проєкт, що суттєво обмежувало можливості досліджень.

Тепер фінансування зростає майже на 500%, а нові правила почнуть діяти вже цього року.

Хто може отримати грант

Підтримка поширюється на громадян України, які постійно працюють у науковій сфері в Україні.

Передбачені такі гранти:

  • доктори наук до 40 років - 7 грантів по 500 тис. гривень;
  • докторанти до 35 років - 20 грантів по 400 тис. гривень;
  • доктори філософії / кандидати наук до 35 років - 50 грантів по 300 тис. гривень;
  • доктори наук до 45 років - щорічні гранти на наукові дослідження за окремим положенням.

На що даватимуть гроші

Оновлений порядок чітко визначає пріоритети. Гранти надаватимуться на дослідження, що мають вагоме значення для держави, зокрема у сферах:

  • оборони та безпеки;
  • економічного розвитку;
  • подолання суспільних викликів;
  • створення нових технологій та інновацій для реального сектору економіки.

Що ще змінили

Також було оновлено конкурсні процедури та скасовано застарілі норми, які діяли ще з 2002-2009 років. Розміри грантів переглянули вперше з моменту їх запровадження - з урахуванням інфляції та реальних потреб сучасної науки.

За словами Лісового, держава таким чином цілеспрямовано підтримує молодих науковців, створюючи умови для професійної самореалізації та збереження наукового потенціалу в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зарплати науковців наразі становлять близько 12-15 тис. гривень, що вважається недостатнім. Щоб підвищити доходи вчених і покращити фінансування науки, МОН змінює модель фінансування наукових установ.

Також ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальну "проектну аспірантуру", де аспіранти разом із керівниками зможуть створювати власні дослідницькі проекти та отримувати на них фінансування: збільшену стипендію, оплату керівника, відрядження та матеріали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вчені Науковці Освіта в Україні
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін