В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення у п’ять разів збільшити розміри президентських грантів для молодих учених і докторів наук, що дозволить розвивати повноцінні дослідження в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Скільки платили раніше і що змінилося
Раніше державна підтримка становила 60-90 тисяч гривень на один проєкт, що суттєво обмежувало можливості досліджень.
Тепер фінансування зростає майже на 500%, а нові правила почнуть діяти вже цього року.
Хто може отримати грант
Підтримка поширюється на громадян України, які постійно працюють у науковій сфері в Україні.
Передбачені такі гранти:
- доктори наук до 40 років - 7 грантів по 500 тис. гривень;
- докторанти до 35 років - 20 грантів по 400 тис. гривень;
- доктори філософії / кандидати наук до 35 років - 50 грантів по 300 тис. гривень;
- доктори наук до 45 років - щорічні гранти на наукові дослідження за окремим положенням.
На що даватимуть гроші
Оновлений порядок чітко визначає пріоритети. Гранти надаватимуться на дослідження, що мають вагоме значення для держави, зокрема у сферах:
- оборони та безпеки;
- економічного розвитку;
- подолання суспільних викликів;
- створення нових технологій та інновацій для реального сектору економіки.
Що ще змінили
Також було оновлено конкурсні процедури та скасовано застарілі норми, які діяли ще з 2002-2009 років. Розміри грантів переглянули вперше з моменту їх запровадження - з урахуванням інфляції та реальних потреб сучасної науки.
За словами Лісового, держава таким чином цілеспрямовано підтримує молодих науковців, створюючи умови для професійної самореалізації та збереження наукового потенціалу в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зарплати науковців наразі становлять близько 12-15 тис. гривень, що вважається недостатнім. Щоб підвищити доходи вчених і покращити фінансування науки, МОН змінює модель фінансування наукових установ.
Також ми розповідали, що в Україні планують запровадити експериментальну "проектну аспірантуру", де аспіранти разом із керівниками зможуть створювати власні дослідницькі проекти та отримувати на них фінансування: збільшену стипендію, оплату керівника, відрядження та матеріали.