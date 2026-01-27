В Україні у п’ять разів збільшили гранти для молодих учених: хто і скільки отримає

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення у п’ять разів збільшити розміри президентських грантів для молодих учених і докторів наук, що дозволить розвивати повноцінні дослідження в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового .

Скільки платили раніше і що змінилося

Раніше державна підтримка становила 60-90 тисяч гривень на один проєкт, що суттєво обмежувало можливості досліджень.

Тепер фінансування зростає майже на 500%, а нові правила почнуть діяти вже цього року.

Хто може отримати грант

Підтримка поширюється на громадян України, які постійно працюють у науковій сфері в Україні.

Передбачені такі гранти:

доктори наук до 40 років - 7 грантів по 500 тис. гривень;

докторанти до 35 років - 20 грантів по 400 тис. гривень;

доктори філософії / кандидати наук до 35 років - 50 грантів по 300 тис. гривень;

доктори наук до 45 років - щорічні гранти на наукові дослідження за окремим положенням.

На що даватимуть гроші

Оновлений порядок чітко визначає пріоритети. Гранти надаватимуться на дослідження, що мають вагоме значення для держави, зокрема у сферах:

оборони та безпеки;

економічного розвитку;

подолання суспільних викликів;

створення нових технологій та інновацій для реального сектору економіки.

Що ще змінили

Також було оновлено конкурсні процедури та скасовано застарілі норми, які діяли ще з 2002-2009 років. Розміри грантів переглянули вперше з моменту їх запровадження - з урахуванням інфляції та реальних потреб сучасної науки.

За словами Лісового, держава таким чином цілеспрямовано підтримує молодих науковців, створюючи умови для професійної самореалізації та збереження наукового потенціалу в Україні.