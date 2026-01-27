В Украине в пять раз увеличили гранты для молодых ученых: кто и сколько получит

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение в пять раз увеличить размеры президентских грантов для молодых ученых и докторов наук, что позволит развивать полноценные исследования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового .

Сколько платили раньше и что изменилось

Ранее государственная поддержка составляла 60-90 тысяч гривен на один проект, что существенно ограничивало возможности исследований.

Теперь финансирование возрастает почти на 500%, а новые правила начнут действовать уже в этом году.

Кто может получить грант

Поддержка распространяется на граждан Украины, которые постоянно работают в научной сфере в Украине.

Предусмотрены следующие гранты:

доктора наук до 40 лет - 7 грантов по 500 тыс. гривен;

докторанты до 35 лет - 20 грантов по 400 тыс. гривен;

доктора философии / кандидаты наук до 35 лет - 50 грантов по 300 тыс. гривен;

доктора наук до 45 лет - ежегодные гранты на научные исследования по отдельному положению.

На что будут давать деньги

Обновленный порядок четко определяет приоритеты. Гранты будут предоставляться на исследования, имеющие большое значение для государства, в частности в сферах:

обороны и безопасности;

экономического развития;

преодоления общественных вызовов;

создание новых технологий и инноваций для реального сектора экономики.

Что еще изменили

Также были обновлены конкурсные процедуры и отменены устаревшие нормы, которые действовали еще с 2002-2009 годов. Размеры грантов пересмотрели впервые с момента их введения - с учетом инфляции и реальных потребностей современной науки.

По словам Лисового, государство таким образом целенаправленно поддерживает молодых ученых, создавая условия для профессиональной самореализации и сохранения научного потенциала в Украине.