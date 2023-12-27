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В Україні оптимізують прикордонний простір. Уряд затвердив план

Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 27 грудня, затвердив план заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Продовжуємо формувати максимально зручний прикордонний простір. Затвердили план заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами", - йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, це дасть змогу комплексно та ефективно реагувати на усі виклики у сфері безпеки держкордону, транскордонної діяльності, співпраці з нашими західними сусідами-державами ЄС.

Що може змінитися

Прем'єр уточнив, що йдеться про впровадження європейських практик контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом "єдиної зупинки", технічної модернізації пунктів пропуску, цифровізації та автоматизації процесів, обміну інформацією та багато іншого.

"Усе це дасть змогу уникнути черг на кордонах і прискорити рух товарів", - додав глава уряду.

Інші рішення уряду

Сьогодні Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року.

Також уряд України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

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