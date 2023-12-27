В Украине оптимизируют пограничное пространство. Правительство утвердило план

Правительство Украины сегодня, 27 декабря, утвердило план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Продолжаем формировать максимально удобное пограничное пространство. Утвердили план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.
Премьер уточнил, что речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многое другое.
"Все это позволит избежать очередей на границах и ускорить движение товаров", - добавил глава правительства.
Сегодня Кабинет Министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года.
Также правительство Украины утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.
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