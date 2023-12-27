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В Украине оптимизируют пограничное пространство. Правительство утвердило план

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 27 декабря, утвердило план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Продолжаем формировать максимально удобное пограничное пространство. Утвердили план мероприятий для реализации Стратегии интегрированного управления границами", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это позволит комплексно и эффективно реагировать на все вызовы в сфере безопасности госграницы, трансграничной деятельности, сотрудничества с нашими западными соседями-государствами ЕС.

Что может измениться

Премьер уточнил, что речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместного контроля на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многое другое.

"Все это позволит избежать очередей на границах и ускорить движение товаров", - добавил глава правительства.

Другие решения правительства

Сегодня Кабинет Министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года.

Также правительство Украины утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

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